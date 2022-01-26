/675191/مني-عبد-الله-عيد-الشرطة-ذكرى-عظيمة-تجسد-معنى-التضحية-من-أجل-الوطن

واوضحت إن الشرطة المصرية هى صمام أمان الداخلى لهذا الوطن ولهذا الشعب، الذى فطن إلى أهمية دور الشرطة الأوفياء الذين يسعون إلى الحفاظ على أمن مصر القومى وحمايته وتحقيق الأمن والاستقرار ضد كل من يحاول زعزعة استقرار هذا الوطن.

دوت الخليج

مني عبد الله: عيد الشرطة ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية من أجل الوطن

واضافت عضو مجلس النواب.... أن عيد الشرطة هي ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن، موضحة أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية، نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان، ونبراساَ لهذا الجيل والأجيال القادمة. وأضافت عضو مجلس النواب، منى عبد الله:” إن ما يقوم به رجال الشرطة الأبطال سواء في الماضي أم الحاضر من تضحيات مستمرة لإقرار الأمن والأمان في الشارع المصري، من أجل الحفاظ على الوطن ومقدارته المهمة، يعكس الدور المهم لهؤلاء الأبطال ويبعث برسالة إلى جموع الشعب المصري للوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومقدراته.