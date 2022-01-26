/675200/مايسة-عطوة-لرجال-الشرطة رمز-البطولة-والشهادة-في-سبيل-الدفاع-عن-تراب-الوطن

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، والذكرى الحادية عشر لثورة 25 يناير.

دوت الخليج

وأضافت عطوة: فى عيد الشرطة السبعين تحية لكل رجالات الشرطة رمز البطولة والفداء والشهادة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن، رغم انف الحاقدين والمتآمرين وكره الكارهين سيظل يوم 25 يناير هو عيد الشرطة المصرية الباسلة لسجلها المشرف في التضحية والفداء والحفاظ علي الأمن الداخلي للوطن علي مدار تاريخها من الإرهابيين واللصوص والمجرمين والقتلة ونبراسا لما سجلته من بطولات وتضحيات وما قدمته من شهداء ومصابين لتوفير الأمن والأمان للشعب المصري وفداء لمصر.

رئيس البرلمان يهنيء الرئيس السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".

وتابعت: فتحية لكل فرد من أفراد جهاز الشرطة في عيدهم الغالي الذين سنظل نحمل لهم كل الحب والعرفان بالجميل لما قدموه وما يقدمونه دائما للحفاظ علي مصر وشعبها من كل المخاطر والتهديدات التي تمس الأمن الداخلي.