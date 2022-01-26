وزير العدل ناعيا ياسر رزق: صاحب قلم وطنى متميز

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير العدل أن الفقيد كان صاحب قلم وطنى متميز وأسلوب مبدع وترك بصمة واضحة فى مجال الصحافة وساهم بكتاباته فى إثراء الوعى بتوثيق حقبة مهمة من تاريخ الوطن. وتقدم وزير العدل بالعزاء الى أسرة الصحافة المصرية داعيا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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