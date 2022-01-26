محافظ المنيا: مشروعات حياة كريمة تسير بخطى ثابتة

جدة - نرمين السيد - وأشاد المحافظ، فى بيان صحفى، بالدور البطولى لرجال الشرطة بجوار رجال القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم فداءًا لمصر فى سبيل الحرية والاستقلال، وما زالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار فى وطننا الحبيب، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية.

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارة، ومديرى المديريات الخدمية، بضرورة عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، مؤكداً على توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقى اللقاح بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء الثابتة أو المتحركة، مناشداً المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية.

وقال المحافظ إن جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذها على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة، من خلال المتابعة المستمرة، سواء بالمرور الميدانى أو من خلال الاجتماع الأسبوعى الذى يتم عقده، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذى يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهالينا فى الريف خصوصًا فى محافظات الصعيد التى تحظى باهتمام كبير، إذ كان نصيب محافظة المنيا، تنفيذ 1800 مشروع خدمى، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوى - ديرمواس) بإجمالى 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابع.

وأكد المحافظ أن جميع مراكز المحافظة مستمرة فى تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل وإزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة.

ووافق المجلس التنفيذى فى جلسته على السير فى إجراءات إقرار صفة النفع العام للأرض المخصصة لإنشاء محطة معالجة صرف صحى نزلة البدرمان بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

من جانبه تناول الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة فى مواجهة فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجارى تنفيذها بجميع المستشفيات، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين، مؤكداً على ضرورة التوعية بأهمية تلقى لقاء كورونا بالمراكز المخصصة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة فى هذا الصدد.

كما استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالى 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.