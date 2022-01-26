وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين السكك الحديدية وشركة إيطالية

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مشروعات تكنولوجية تخدم هيئة سكك حديد مصر وانظمة نقل الركاب وذلك بين هيئة السكك الحديدية ممثلة فى شركة ترانس أى تى (TransIT) الذراع التكنولوجى لوزارة النقل وشركة المافيفا اس. بى. ا ى (الإيطالية) المتخصصة فى مجال أنظمة النقل.





ووقع عن الجانب المصرى المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس أى تى، وعن الجانب الإيطالى البتروتربى رئيس الشركة.

وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع أن الوزارة لديها خطة لتطويرأنشطة وأنظمة نظم المعلومات والتكنولوجيا فى كافة قطاعات النقل بشكل عام والسكك الحديدية على وجه الخصوص، وأن الوزارة تمتلك شركتين متخصصتين فى مجال تكنولوجيا المعلومات هما ترانس أى تى المملوكة لهيئة السكك الحديدية والحلول المتكاملة المملوكة لهيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل وأن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار خطة الوزارة للاستفادة من التعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبرتها العالية فى تدريب المهندسيين والفنيين المصريين ونقل التكنولوجيا الحديثة للاستفادة بها فى كل قطاعات النقل وخصوصا السكك الحديدية والمترو فى مجال البوابات الالكترونية وأنظمة الحجز والكاميرات.

وأشار إلى الدعم الكامل لتحقيق النجاح لهذه الشراكة والدعم الكامل لكل شركات الوزارة لتصبح فى طليعة الشركات بالدولة لتقديم افضل الخدمات للمواطن المصرى.

وأعرب البتروتربى رئيس شركة المافيفا الإيطالية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا أن للشركة تاريخ حافل فى هذا المجال فى ايطاليا وعدد من الدول الأخرى مثل فنلندا وبريطانيا والبرازيل.

كما أكد اسمير فيورنتينى المديرالعام للشركة ان التعاون مع وزارة النقل المصرية سيكون أحد الأولويات للشركة خلال الفترة المقبلة، وأن الشركة لديها من الخبراء المتخصصيين والتكنولوجيا الحديثة فى مجال تكنولوجيا النقل وأنظمة لربط النقل والسياحة وادارة وتشغيل القطارات وأنظمة الطرق الذكية ITS، وإدارتها وتشغيلها مما سيحقق النجاح لهذه الشراكة خصوصا مع التطور الكبير الذى تشهده منظومة النقل فى مصر.