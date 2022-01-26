وزيرة البيئة: مصر بذلت جهودا كبيرة فى مجال التغيرات المناخية

وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء على تطلع مصر، بالانتقال بمخرجات مؤتمر جلاسكو إلى الـcop27 من ناحية التخفيف والتكيف والتمويل المناخى والسعى إلى جعل كل هذه القضايا قيد التنفيذ، مرحبة بالتعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والأسترالى، ودعم مصر لرفع طموحاتها لتقليل الكربون على المستوى الوطنى من خلال التخفيف والتكيف.
وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص المساهمات الوطنية NDCs نعمل على تحديثها الآن ونتطلع لدعم شركائنا فى هذا الشأن سواء دعم تكنولوجى أو تطوير للبنية التحتية أو حتى الجانب التمويلى فى كل من موضوعات التخفيف والتكيف، مشيرة إلى العمل على دعم القطاع الخاص حيث قامت مصر بالعديد من الخطوات لإشراك القطاع الخاص فى التحول الأخضر.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر لديها العديد من قصص النجاح وبذلت جهودا كبيرة فى مجال التغيرات المناخية والتكيف والتخفيف، مشيرة أن لدى مصر استراتيجية وطنية أطلقناها فى الـcop26 عن التغير المناخى الوطنى لعام 2050 وهى استراتيجية لدينا بها مجموعة من البرامج ذات الأولوية لكل وزارة من الوزارات.
من جانبه هنأ سفير أستراليا وزيرة البيئة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ مؤكدًا على أهمية المؤتمر فى مساعدة جميع الدول المشاركة فى التعاون سويًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها، مبديًا استعداد بلاده على التعاون والمشاركة فى مساعدة مصر لإنجاح مؤتمر الـcop27.
وأكد السفير أن أستراليا تولى اهتمامًا بالطاقة المتجددة مثل مصر، مضيفًا أن الطاقة النظيفة من الموضوعات المهمة التى يمكن أن نلقى الضوء عليها فى مؤتمر المناخ (cop27)، مشيرًا أيضًا أن لدى استراليا خطة لتقليل التلوث بحلول 2050، كما أبدى سعادة السفير سعى الجانب الأسترالى فى تبادل الخبرات بين الدولتين والأساليب التكنولوجية الحديثة.
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