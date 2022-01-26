مدبولى خلال افتتاح معرض الكتاب: رسالة إيجابية

جدة - نرمين السيد - وحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ووزيرة الثقافة الجزائرية، كما شارك عدد من السفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"نيقولاوس جاريليديس"، سفير اليونان بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن انتظام معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى موعده الرسمى، يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية، التى تأثرت توقيتاتها نتيجة جائحة فيروس كورونا، التى لا تزال تلقى بظلالها على العالم بأسره.

وتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له عددا من القاعات وأجنحة عرض الكتب، منها جناح وزارة الدفاع، حيث أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على معروضات الجناح، التى تتميز بثرائها وتضم شاشات عرض وكتيبات تروى قصص بطولات الجيش المصرى وانتصاراته وعدد من الشخصيات العسكرية البارزة.

كما زار رئيس الوزراء جناح وزارة الداخلية، الذى يضم عددا كبيرا من أحدث الإصدارات العلمية فى مجالات دراسات الأمن القومى، و مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، إلى جانب إصدارات مركز بحوث الشرطة، كما يضم كتيبات توعوية للجماهير والمواطنين، وغيرها من الإصدارات، وأشاد الدكتور مدبولى بتميز جناح الوزارة بتنوع مكوناته ومعروضاته.

وخلال جولته بأروقة المعرض، تفقد رئيس الوزراء عددا من الأجنحة الأخرى، ومنها جناح وزارة الثقافة، وهيئة الرقابة الإدارية، وأثنى على الجهد المبذول فى إخراج منتجات ثقافية مميزة، تثرى المعرض، موجها الشكر للمسئولين على ما قدموه.

كما زار جناح دولة اليونان، وكلا من أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئة الشارقة للكتاب، ومعرض أبو ظبى الدولى للكتاب، إلى جانب تفقده لجناح المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من أجنحة المؤسسات الصحفية القومية.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الجناح الجزائرى المشارك فى المعرض، والذى يضم إصدارات عديدة لناشرين جزائريين فى مختلف المجالات الأدبية والتاريخية، فضلا عما يضمه الجناح من الكتب الفاخرة حول التراث الثقافى والعمارة، بالإضافة إلى كتب الأطفال والنشء، كما تفقد رئيس الوزراء الجناح الليبى المشارك فى المعرض، حيث يضم عددا من دور النشر الليبية، التى تقدم مجموعة من منشوراتها المتنوعة، إضافة إلى جناح اتحاد الناشرين الليبيين.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مدبولى لزيارة جناح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المشارك بالمعرض، حيث تم عرض أحدث الإصدارات الإحصائية.

كما زار رئيس الوزراء جناح الأزهر الشريف، وتعرف خلال تفقده للجناح على أركان الجناح التى تضم ركن الفتوى، ومرصد الأزهر، وركن بيع الكتب، وآخر للخط العربى، وقاعة للندوات، وبانوراما، ومتحف المخطوطات، وجناح جامعة الأزهر، كما يضم الجناح مختلف الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، التى تعكس الدور العلمى للأزهر والتعريف بالتحديات المعاصرة التى يواجهها المجتمع.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما زار الجناح الكبير لحلايب وشلاتين الذى يتميز بعرض منتجات يدوية وتراثية، ومنتجات مصنوعة من الجلد والخوص والخرز وجميعها من من صنع السيدات بحلايب وشلاتين، وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع إحدى العارضات، حيث تحدثت عن المنتجات اليدوية المعروضة، كما استعرض الدكتور مدبولى شاشة عرض تفاعلية لإبراز جميع مناحى الحياة فى المنطقة هناك.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال جولته التفقدية بأرجاء معرض الكتاب، توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لأول مرة داخل المعرض من خلال تقنية الهولوجرام والنظارات المجسمة لقصص الأطفال، واستمع خلال جولته بأروقة المعرض إلى شرح من وزيرة الثقافة حول فعاليات المعرض فى دورته الحالية، مشيرة إلى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يعد عيدا للثقافة المصرية، وتحل دولة اليونان كضيف شرف على دورته الحالية، كما تم اختيار الكاتب يحيى حقّى شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وأضافت وزيرة الثقافة أن هذه الدورة تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتى "ما" و "رؤية"، معلنة أنه لأول مرة فى تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقى بتقنية الهولوجرام فى عرض تفاعلى مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

كما نوهت الوزيرة إلى استحداث جائزة لأفضل ناشر عربى وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه فى كل مجال ثقافى بالتعاون مع البنك الأهلى، المؤسسة المالية المصرية الرائدة فى دعم ورعاية المواهب المصرية فى المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

وخلال تفقد رئيس الوزراء عدد من أجنحة المعرض، أوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الفعاليات تشمل كذلك برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقى بالمنتج الثقافى العربى، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة فى البريد المصرى لأى مكان داخل مصر.

كما أكدت الوزيرة أن هذه الدورة تعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، فيما يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبى) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمى مدرسى) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامى وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمى) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتى) كتاب واحد، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريًا و45 توكيلا عربيًا.

وفى الوقت نفسه، نوهت وزيرة الثقافة إلى أنه فيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائرى المعرض، فقد خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل، ممثلة فى هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض تنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة، بمتوسط زمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزائرين ورواد المعرض.