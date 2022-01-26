وزيرا «الإنتاج الحربى» و«الصناعة» يتفقدان نموذجا بديلا لـ«التوكتوك» (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، نموذجا لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذه المركبة تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وإحدى شركات القطاع الخاص وهى "جى بى اتو غبور" لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك والتى تعمل بمحرك نظام ثنائى (بنزين/غاز طبيعى)، وتسعى وزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص فى ضوء توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وتعميق توطين مختلف الصناعات، وذلك دعما لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

وأشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالمركبة وإمكانياتها، مثنية على أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائى (بنزين/غاز طبيعى) بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة، مضيفة أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم قيمتها المضافة وهو ما يسهم بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التى لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن المركبة تتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و300 كم غاز طبيعى)، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائى فى منتصف العام المقبل فهذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، وأشار "بكر" إلى أن المركبة حاصلة على شهادة E-Mark الأوروبية وإعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة.