وزير الأوقاف: مآسى اللاجئين وصمة فى جبين أهل الشر ورعاة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم، أن على الجميع تحمل مسؤوليته الإنسانية فى التخفيف عن مآسى هؤلاء المنكوبين ما وسعه السبيل إلى ذلك، ولا سيما المؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.

وتابع وزير الأوقاف: "كما أن علينا جميعا أن نعتبر بمآسى هؤلاء الذين تخلت الدنيا كلها عنهم وكأنهم ليسوا بشرا، وكان الأولى بجمعيات وكيانات ومؤسسات حقوق الإنسان بل حتى جمعيات الرفق بالحيوان أن توجه اهتمامها واهتمام العالم كله إلى العمل الجاد على تخفيف معاناة هؤلاء المنكوبين أو رفعها إن استطاعت، وإن كان رفع المعاناة النفسية عن هؤلاء المنكوبين شبه مستحيل، لأن ما أصابهم وما فقدوه لا يمكن لمال الدنيا كله أن يعوضه، فهم الأولى بالرحمة والرعاية وتفريج الكروب عنهم".

وقال وزير الأوقاف أما آن لهذه الجمعيات التى تسمى نفسها حقوقية أن تعيد حساباتها وترتيب أولوياتها، هذا إن كانت حقوق الإنسان ومتاعبه وهمومه الحقيقية تعنيها.

وأضاف وزير قائلا: "لندرك جميعا خطر الإرهاب والجماعات الإرهابية وجماعات الفتنة والضلال وأهل الشر والمتاجرين بالدين والخونة والعملاء المسلطين على دولنا العربية لتفتيتها وتمزيقها وإفشالها وإسقاطها عمالة لأعدائها وخيانة لها، ولنعمل جميعا وسويا ويدا واحدة وبمنتهى اليقظة والوعى والجد والحسم على كف أيدى هؤلاء الخونة والإرهابيين وشرهم عن دولنا ومجتمعاتنا وأوطاننا، ونقف لهم بالمرصاد نكشف عمالتهم وخيانتهم، ونتصدى بشجاعة لفلول الإرهابيين والمتطرفين، حماية لأنفسنا وأهلينا وأوطاننا من أن يصيبنا والعياذ بالله بعض ما أصاب أهل الدول التى تفككت وتمزقت وتشرد أبناؤها رجالا ونساء وأطفالا فى المخيمات داخل بلادهم وخارجها، ثم تركوا نهبا للجوع والثلوج المتساقطة والنيران الصديقة والعدوة والمتآمرة والمستأجرة، فى مآس تعد وصمة كبيرة فى جبين الإنسانية المتشدقة بالحضارة والمدنية، فى حين يتغذى بعض أبنائها على مآسى بعضهم دون وازع من دين ولا خلق ولا قيم ولا ضمير إنسانى حى".

وأكد وزير الأوقاف أمرين:

الأول: أن الدفاع عن الأوطان وحمايتها ودفع الخطر عنها والتضحية فى سبيلها واجب شرعى ووطنى.

أما الآخر: أننا لا بد أن نتوجه بكل التحية لقائدنا الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل وطنى حر غيور على وطنه يحرص على أمنه واستقراره ويتصدى بشجاعة لكل من يحاول النيل من أمنه أو أمانه.