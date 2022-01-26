عاجل- وصول الرئيس السيسى إلى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وتأتى الزيارة فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط اخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة، حيث من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات.

فضلًا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الاخيرة للقضايا الإقليمية، فى ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.