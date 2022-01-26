وزيرة التضامن توجه بإنقاذ سيدة عجوز طردها أبنائها فى الشارع

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور تحرك الفريق لمكان الحالة وقام الفريق بدراسة الحالة حيث تبين أن السيدة "ع.ع" تبلغ من العمر 90 عاما كفيفة، تم طردها من المنزل ورفض الأبناء رعايتها وبعد عدة محاولات مع الأهل والتواصل مع شقيقة الحالة تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إيداعها بدار النور والأمل للكفيفات.

كما قام الفريق بانقاذ "س. م" 64 عاما حيث تم طردها بالشارع من قبل أبنائها وتم التواصل مع أبنائها ولكنهم رفضوا أى تدخل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إيداعها بدار الأمل للكفيفات.

وقام الفريق بإنقاذ الفتاة "أ. ف" 15 عاما مقيدة بالصف الثالث الاعدادى هى يتيمة الأبوين وتعيش مع خالتها غير الشقيقة وتتعرض للضرب بصفة مستمرة ودائمة، لذلك هربت من المنزل، تم التوجه إلى مستشفى رأس التين العام وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتم الكشف عليها للتأكد من عدم وجود اشتباه كورونا وتم إيداعها بجمعية قرية الأمل.

كما قام الفريق بإنقاذ الطفلة "ه.م" 10 سنوات تعرضت للعنف الشديد من زوج الأم وإرسالها للجدة التى قامت بطردها بالشارع وذلك لعدم تحمل أعبائها تم اتخاذ القرارات القانونية وعمل تقرير طبى وتم إيداعها بدار فتيات العجوزة.

ونجح فريق أطفال وكبار بلا مأوى فى دمج أسرى للفتاة "ى.أ" تم إيداعها بدار فتيات العجوزة فى منتصر ديسمبر وقام الفريق بعمل أوراق ثبوتية لها وقام فريق المؤسسة بعمل جلسات توعوية وتم التواصل مع الأب وتعهد برعايتها وعدم استغلالها فى الشارع.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى فى 14 محافظة وذلك من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع بشكل يومى.