مفتي الجمهورية ينعى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الكاتبَ الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق.

وقال فضيلة المفتي -في بيان له: إن الفقيد كان مثالًا للإعلامي الحق الذي يشارك في بناء الوعي وكشف الحقائق ومواجهة الفكر المتطرف، كما أنه تربى على يديه العشرات من الصحفيين والإعلاميين المتميزين الذين يسهمون بدورهم الإيجابي في الإنارة ونفع البلاد والعباد.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.