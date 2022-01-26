وزارة الخارجية تنعى ببالغ الحزن الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، والذي وافته المنية صباح اليوم.. ويتقدّم السيد وزير الخارجية والوزارة بصادق التعازي لذوي الراحل، ولأسرة الصحافة والإعلام الذي كان أحد رموزها الكبار، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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