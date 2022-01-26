صحف الكويت تسلط الضوء على مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الجزائرى

سلطت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء الضوء على مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيرة الجزائري خلال لقائهما أمس بالقاهرة والاتفاق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية وحماية الأمن المائي.

ففي صحيفة (الأنباء) الكويتية وتحت عنوان "السيسي: نتعاون مع الجزائر لمواجهة الإرهاب بكل أبعاده وتنظيماته دون استثناء" كتبت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة، مؤكدا توافق الجانبين على تطوير التعاون الثنائي بما يحقق التنمية الشاملة في البلدين.

من جانبها قالت صحيفة (النهار) الكويتية وتحت عنوان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد التعاون المكثف في مواجهة التنظيمات الإرهابية وحماية الأمن المائي" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها بالجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة، حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية، الرئاسي بالقاهرة "أجريت مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين".

وتحت عنوان "6 ضوابط لالتحاق الكويتيات بالخدمة العسكرية" أشارت صحيفة (القبس) إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وضع 6 ضوابط جديدة لالتحاق المواطنات الكويتيات بشرف الخدمة العسكرية، بما يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.