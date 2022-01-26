غد والعزاء الأحد.. مؤسسة الأخبار تحدد موعد ومكان جنازة ياسر رزق

صرحت مؤسسة أخبار اليوم، بأن جنازة الكاتب الكبير، ياسر رزق، ستقام غدا الخميس، بعد صلاة الظهر، من مسجد المشير، والعزاء يوم الأحد، بعد صلاة المغرب من مسجد المشير.
وكان توفى صباح اليوم الأربعاء، 26 يناير، الكاتب الصحفي الكبير، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وتوفي على الفور.
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