/675208/مصر-للطيران-تحدد-4-شروط-للموافقة-على-صعود-المعتمرين-إلى-طائراتها

دوت الخليج

وقالت شركة مصر للطيران أن الشروط التي تم اعتمادها في هذا الشأن تتضمن عدة بنود قبل السفر وقبل العودة إلى المطارات المصرية، وهي كالتالي:

شروط مصر للطيران

ضرورة تلقي جرعتي اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر. يشترط الحصول على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد الخلو من الأمراض المزمنة. ضرورة ‏إجراء تحليل PCR قبل السفر ب 72 ساعة في أحد المراكز المعتمدة لوزارة الصحة والسكان. يتم التوقيع علي إقرار بالاطلاع علي كافة الاشتراطات الصحية المقررة مو جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية علي أن يكون هذا الإقرار شاملًا البيانات التفصيلية للمعتمر.

الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد اعتمد قبل أيام الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

مناسك العمرة

هذه الضوابط شملت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وأيضا قبل العودة الى مصر وعند وبعد الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تضمنت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة الى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة.

ضوابط العمرة

ونصت القواعد والإجراءات على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة للإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.