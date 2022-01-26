/675211/وزيرة-الثقافة-ناعية-ياسر-رزق-صاحبة-الجلالة-فقدت-قلما-حرا-ورمزا-وطنيا-متميزا

من داخل مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق الذى غيبه الموت اليوم الاربعاء 26 يناير اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

دوت الخليج

وفاة ياسر رزق

وقالت ان صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا متميزا ، واشارت الى مشاركاته الايجابية فى نشر الوعى والتنوير بين ابناء الوطن ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان ياسر رزق بدا عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الاخبار اليومية ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة ، صدر له مؤخرا كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.

هذا وتوفى منذ قليل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سابقا، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتشيع جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق، غدا للخميس عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والعزاء الأحد عقب صلاة المغرب بمسجد المشير.

وقال الكاتب الصحفي جمال الدين حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، عبر صفحته الشخصية “فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون ياسر رزق في ذمة الله.. اللهم ارحمه رحمة واسعة".

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ، نعي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، الذي توفي صباح اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله ،ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الاستاذ ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية ، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

كما نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا الذي وافته المنية اليوم.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر فقدت قامة إعلامية كبيرة مشيراً الي ان الفقيد الراحل كان يتسم دائماً بالمهنية والحرفية وكان رحمه الله غيوراً على بلده يزود عنها بقلمه كالمقاتل في ساحة المعركة.

وشدد على عميق الحزن والأسي برحيل هذه الشخصية الجديرة بالإحترام والتقدير.

وأختتم” داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. و إنا لله وإنا إليه راجعون”.