لخدمة هيئة سكك حديد مصر ..النقل توقع مذكرة تفاهم مع «المافيفا»الإيطالية 

/675213/لخدمة-هيئة-سكك-حديد-مصر-النقل-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-المافيفاالإيطالية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشروعات تكنولوجية تخدم هيئة سكك حديد مصر وانظمة نقل الركاب وذلك بين هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركة ترانس أي تي ( TransIT ) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وشركة المافيفا اس. بي . ا ي (الايطالية ) المتخصصة في مجال انظمة النقل، ووقع عن الجانب المصري كلا من المهندس/ مصطفى ابو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس/ خالد عطية رئيس شركة ترانس أي تي وعن الجانب الايطالي السيد / البتروتربي رئيس الشركة.

خطة لتطويرأنشطة وأنظمة نظم المعلومات

أكد الوزير خلال فعاليات التوقيع ان الوزارة لديها خطة لتطويرأنشطة وأنظمة نظم المعلومات والتكنولوجيا في كافة قطاعات النقل بشكل عام والسكك الحديدية على وجه الخصوص وان الوزارة تمتلك شركتين متخصصتين في مجال تكنولوجيا المعلومات هما ترانس أي تي المملوكة لهيئة السكك الحديدية والحلول المتكاملة المملوكة لهيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل وان توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار خطة الوزارة للاستفادة من التعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبرتها العالية في تدريب المهندسيين والفنيين المصريين ونقل التكنولوجيا الحديثة للاستفادة بها في كافة قطاعات النقل وخاصة السكك الحديدية والمترو في مجال البوابات الالكترونية وأنظمة الحجز والكاميرات مشيرا الى الدعم الكامل لتحقيق النجاح لهذه الشراكة والدعم الكامل لكافة شركات الوزارة لتصبح في طليعة الشركات بالدولة لتقديم افضل الخدمات للمواطن المصري .

تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات والتكنولوجيا

ومن جانبه اعرب البتروتربي رئيس شركة المافيفا الايطالية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مشيرا أن للشركة تاريخ حافل في هذا المجال في ايطاليا وعدد من الدول الاخرى مثل فنلندا وبريطانيا والبرازيل كما أكد اسمير فيورنتيني المديرالعام للشركة ان التعاون مع وزارة النقل المصرية سيكون احد الاولويات للشركة خلال الفترة القادمة وان الشركة لديها من الخبراء المتخصصيين والتكنولوجيا الحديثة في مجال تكنولوجيا النقل وأنظمة لربط النقل والسياحة وادارة وتشغيل القطارات وأنظمة الطرق الذكية ITS. وإدارتها وتشغيلها مما سيحقق النجاح لهذه الشراكة خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل في مصر .