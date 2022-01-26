/675215/أدعية-نزول-المطر-تعرف-على-أبرز-الأحاديث-عن-النبي

أدعية نزول المطر ، يرغب الملايين من المصريين فى تلاوة دعاء نزول المطر، خاصة فى ظل سقوط كمية هائلة من مياه الأمطار اليوم فى أغلب محافظات الجمهورية وخاصة المدن الساحلية التى تقع شمال البلاد مثل الإسكندرية والسلوم والبحيرة، وغيرها من المحافظات.

دوت الخليج

أدعية نزول المطر

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل أدعية عن نزول المطر، وهو أمرًا يحرص المسلمين فى العالم العربي على القيام به إذ يعد من الأمور المستحبة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يكون هناك سقوط للأمطار.

وهناك أدعيه مذكورة عن الصحابة والتابعون والتى تدعوا بالرزق ويسر الحال "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".

ومن أدعية المطر أيضًا:" "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

ويمكن الدخول إلى موقع البحث جوجل ومعرفة وقراءة كافة الأدعية التى تدعوا بيسر الحال وسعة الرزق.

اقرأ أيضًا: الأرصاد تحذر: طقس الأربعاء شديد البرودة.. وأمطار غزيرة وثلوج بعدد من المحافظات

وشهدت أغلب محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على المناطق التى تقع فى شمال البلاد وأيضًا الوجه البحري.