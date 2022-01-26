مركز تدريب نقابة البناء والأخشاب يستقبل رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية (صور)

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استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، في ضوء مواصلة التعاون المشترك لصالح العمال المهاجرين.

دوت الخليج

في بداية اللقاء رحب عبد المنعم الجمل، برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مؤكدا أن النقابة العامة في الفترة الأخيرة قامت بعدد من الفعاليات الخاصة بالعمالة المهاجرة وكان هناك تعاون كبير مع المنظمة، مشيرا إلى التطلع لمزيد من التنسيق والتعاون الفترة المقبلة.

من جهته أشاد لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، بالدور الذي تقوم به نقابة العاملين البناء والأخشاب الفترة الماضية، مؤكدا أنه سيكون هناك مزيدا من التعاون مستقبلا، بالتزامن مع عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

الاتفاق على تنسيق التعاون بشأن سفر ٢ مليون عامل مصري إلى ليبيا

وأكد أن هناك ما يقرب من ٢ مليون فرصة عمل للمصريين في ليبيا، قائلا: لذا سيكون هناك تنسيق مع النقابة العامة من أجل متابعة أوضاع هذه العمالة بما يوفر لهم مناخ مناسب، لاسيما العمالة غير المنتظمة.

وأشار لوران دي بوك، إلى أنه سيكون هناك لقاء بينه وبين وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وسيتم العرض عليه ما تم الاتفاق بشأنه لتعزيز التعاون فيما يتعلق بملف العمالة المصرية في ليبيا.

وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، أن هناك تواصل مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وخصوصا في دول الخليج، لافتا إلى التعاون في ملف الأجور وحل الإشكاليات مع أصحاب الأعمال، لاسيما وأن ما يقرب من مليون عامل مصري يواجهون هذه المشكلات في الدول العربية.

وقال لوران دي بوك: نجاح المنظمة الدولية للهجرة في مصر، بفضل التعاون المشترك، خصوصا مع المنظمات النقابية مثل نقابة البناء والأخشاب.

وبخصوص عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، أشار عبد المنعم الجمل، إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع النقابة العامة للتشييد والبناء مؤخرا، مؤكدا أن هناك تنسيق من خلال هذا البروتوكول مع وزارة العمل الليبية لمتابعة أوضاع العمالة أولا بأول.

ودعا الجمل، إلى ضرورة فتح قنوات تواصل لمزيد من التعاون بين منظمة الهجرة الدولية، ونقابة التشييد والبناء في ليبيا، للتنسيق ودعم العمالة المهاجرة.

فيما أشاد عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة، بالجهود التي تقوم بها المنظمة لخدمة قضايا العمال، خصوصا العمالة غير المنتظمة.

وأكد عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، أن التعاون المستمر مع المنظمة يسفر عن نتائج حقيقية لصالح العمال المصريين في الخارج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التعاون الفترة المقبلة.

تسليم عبد المنعم الجمل درع التكريم كأحد شركاء النجاح

وفي ختام اللقاء سلم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، درع التكريم إلى عبد المنعم الجمل، بعد اختياره ضمن قائمة المكرمين كأحد شركاء النجاح للمنظمة الدولية للهجرة IOM.

كما قام لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، بجولة تفقدية داخل مركز التدريب المهني المتطور، والذي يضم عددا من ورش التدريب في قطاع التشييد والبناء.

وقام طاريق سليمان، مدير المركز، بشرح ما يقدمه المركز من خدمات تدريبية للأفراد والشركات، فضلا عن القيام بدورات تدريبية خارج المركز، بناء على بروتوكولات تعاون بين عدد من الجهات.

وأكد سليمان، أن المركز يحظى بثقة كبيرة لما يضمه من مدربين على أعلى مستوى، فضلا عن تسليم المتدرب شهادة دولية معتمدة تؤهله للعمل في الداخل والخارج.

من جانبه أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، بالتنوع في المهن التي يجري عليها التدريب داخل المركز، قائلا: لفت انتباهي معمل الطاقة الشمسية باعتبارها هي المستقبل، خصوصا في ظل توجه الدولة المصرية للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة.