/675225/سك-العملة-تطرح-3-ملايين-جنيه-تحمل-شعار-الاحتفال-بالعيد-السبعين-للشرطة

أعلنت وزارة المالية عن قيام مصلحة «الخزانة وسك العملة»، بطرح ٣ ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئه الجنيه، تحمل شعار الاحتفال بالعيد السبعين للشرطة؛ تخليدًا لذكرى هذه المناسبة، التى تجسد التضحيات الغالية لأبطال الشرطة فى الذود عن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه وأراضيه.

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قرار وزارة المالية جاء في إطار حرص الدولة على تنمية الوعى الوطنى بالأحداث التاريخية المهمة والشخصيات الرائدة والمؤثرة فى حياة الشعب المصرى، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية تُسهم فى إحياء هذه الذكريات الخالدة، وتوثق هذا الحدث الجليل في تاريخ الوطن.

تنمية الوعى الوطنى بالإنجازات غير المسبوقة

من جانبه قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إن مصلحة الخزانة وسك العملة لا تدخر جهدًا في تنمية الوعى الوطنى بالإنجازات غير المسبوقة، حيث تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال سنوات التنمية السبع التي مهدت الطريق لبناء «الجمهورية الجديدة»، واقتراح «سك» كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء.

العديد من المشروعات التاريخية

وأضاف رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التى تستحق التوثيق، ومنها: «العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي»، وقد تم سك عدد من المشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.