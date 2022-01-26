/675229/التضامن-توجه-بإنقاذ-5-سيدات-وفتيات-بلامأوي-وايداعهن-بدور-رعاية

دوت الخليج

علي الفور تحرك الفريق لمكان الحالة وقام الفريق بدراسة الحالة حيث تبين أن السيدة ع.ع تبلغ من العمر ٩٠عاما كفيفة ، تم طردها من المنزل ورفض الأبناء رعايتها وبعد عدة محاولات مع الأهل والتواصل مع شقيقة الحالة تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إيداعها بدار النور والأمل للكفيفات. حيث قام الفريق بانقاذ السيدة س.م ٦٤عاما حيث تم طردها بالشارع من قبل أبنائها وتم التواصل مع أبنائها ولكنهم رفضوا اي تدخل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم ايداعها بدار الامل للكفيفات.

هربت من المنزل

الفريق قام أيضا بانقاذ الفتاة أ. ف ١٥عاما مقيدة بالصف الثالث الاعدادي هي يتيمة الأبوين وتعيش مع خالتها غير الشقيقة وتتعرض للضرب بصفة مستمرة ودائمة، لذلك هربت من المنزل، حيث التوجه إلي مستشفي رأس التين العام وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتم الكشف عليها للتأكد من عدم وجود اشتباه كورونا وتم ايداعها بجمعية قرية الامل.

تعرضت للعنف الشديد من زوج الام

كما قام الفريق بانقاذ الطفلة ه.م ١٠سنوات تعرضت للعنف الشديد من زوج الام وارسالها للجدة التي قامت بطردها بالشارع وذلك لعدم تحمل اعبائها تم اتخاذ القرارات القانونية وعمل تقرير طبي وتم ايداعها بدار فتيات العجوزة .

فتيات العجوزة

كما نجح فريق اطفال وكبار بلامأوي في دمج أسري للفتاة ي.أ تم ايداعها بدار فتيات العجوزة في منتصر ديسمبر وقام الفريق بعمل اوراق ثبوتية لها وقام فريق المؤسسة بعمل جلسات توعوية وتم التواصل مع الاب وتعهد برعايتها وعدم استغلالها في الشارع. وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الاطفال والكبار بلامأوي في ١٤ محافظة وذلك من خلال ١٧وحدة متنقلة تجوب الشوارع بشكل يومي.