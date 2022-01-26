/675218/محمد-زين-الدين-يقدم-اقتراح-برغبة-لإنشاء-مدرسة-للتكنولوجيا-التطبيقية-بـمركز-إدكو-بالبحيرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة التعليم ، بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بعد المرحلة الاعدادية بـمركز إدكو بالبحيرة.

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وأوضح النائب، أن الهدف من إنشاء المدرسة التطبيقية لربطها بسوق العمل من خلال نظام التعليم والتدريب، لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة من العمالة المدربة والموجودة على أرض مدينة ادكو.

وأشار زين الدين، إلى أن مدينة ادكو بها العديد من من الشركات، بينها "أبو قير للاسمدة - أبو قير للبترول – بتروجيت الإدارة البحرية – رشيد للبترول – PMS – صان مصر – بترومنت – LNG – برتش بتروليم"، قائلا: هذه الشركات بها العديد من الموارد الاقتصادية والمقومات الطبيعية، وتحتاج إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والأجنبي.

المدرسة التكنولوجية

وقال محمد زين الدين:”إنشاء المدرسة التكنولوجية سيمثل نقلة إيجابية لتلبية احتياجات سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير التعليم وربطه بالتشغيل”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف التعليم الفني بصفة خاصة، قائلا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مستقبل تطوير التعليم الفنى في مصر، لاسيما وأنها تؤهل الشباب لسوق العمل وهو ما يساهم في الحد من معدلات البطالة.