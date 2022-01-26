/675221/مقترح-برلماني-بإنشاء-فرع-للمعهد-القومي-للقلب-في-صعيد-مصر

توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لإنشاء فرع للمعهد القومي للقلب في محافظة أسيوط يخدم محافظات صعيد مصر.

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وقالت جابر في مقترحها، أن معهد القلب القومي في الجيزة، صرح طبي عظيم نفتخر به على أرض مصر، ويمتلك خبرات طبية نادرة، يفتح أبوابه للمئات من المترددين عليه من مختلف محافظات مصر ما بين كبارًا وصغارًا وأطفالًا رضع، يقدم خدمة طبية عالية المستوى، ما بين فحوصات وعمليات قسطرة وجراحات القلب المفتوح لـ أهالينا البسطاء.

مقترح برلماني بإنشاء فرع للمعهد القومي للقلب في صعيد مصر

وأوضحت أن صعيد مصر يشهد اهتمام كبير وغير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، الذي أعاده إلى خريطة التنمية والبناء بعد سنوات وعقود من الغياب، كما أن القطاع الصحي يشهد تطورات كبيرة، ما بين إنشاء مستشفيات جديدة عالية المستوى وتطوير المستشفيات القائمة، مبادرات صحية بالمجان.

وأضافت عضو البرلمان، أننا في حاجة إلى إنشاء فرع للمعهد القومي للقلب يخدم أبناء محافظات صعيد مصر، فضلًا عن أنه سيساهم في تخفيف الضغط على المعهد القومي في محافظة الجيزة، ويوفر الوقت والجهد على الكثير من المترددين عليه من أبناء صعيد مصر.

ولفتت جابر، إلى أن هناك مساحات من الأراضي غير مستغلة في محافظة أسيوط وغيرها من محافظات الصعيد، من الممكن تخصيصها لإقامة فرع لمعهد القلب القومي عليها، موضحة أنه من الممكن فتح باب التبرعات والتكاتف سويًا ودعم القطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يخرج هذا الصرح إلى النور لخدمة محافظات صعيد مصر.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.