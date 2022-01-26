/675222/تجديد-شهادة-الايزو-9001-للعام-الخامس-على-التوالي-بمركز-تدريب-مياه-الشرب-بسوهاج

حصل مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على تجديد شهادة الايزو 9001 اصدار 2015 للعام الخامس على والتى تم منحها من الوكالة الالمانية TUV NORD بعد اجراء المراجعة الدورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

جدير بالذكر انه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار -رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان الوكالة الالمانية قامت بالتاكد من تطبيق معايير الحصول على تلك الشهادة والتى تتمثل فى اجراء الصيانة والبنية التحتية والتخطيط الجيد والتطوير والقياس والرقابة والافعال التصحيحية.

واوضحت المهندسة دعاء ناصر مدير مركز التدريب ان الحصول على هذه الشهادة يضمن جودة تدريب العاملين فى المجالات الفنية والادارية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

احلال وتجديد 31 محطة مياه نقالى بسوهاج خلال فترة السدة الشتوية بسوهاج

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه جارى الاحلال والتجديد لعدد 31 محطة مياه نقالى والتى توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجارى.

واوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان اعمال الاحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتياً وانه تم توفير المهمات والادوات الخاصة باعمال الاحلال والتجديد وجارى اعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

شركة مياة سوهاج وكيفية مواجه السدة الشتوية

واشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة ان المحطات الجارى اعمال الاحلال والتجديد بها يبلغ عددها 31 محطة منها محطة بمركز طهطا ومحطتى مياه بمركز جهينة و 7 محطات بمركز اخميم وعدد 7 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة بمركز المنشاة و 3 محطات بمركز ساقلتة و 6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.