/675223/ساندي-ويسرا-وبيومي-فؤاد-3-إصابات-جديدة-بفيروس-كورونا-في-24-ساعة

انتشرت الإصابات بفيروس كورونا في المجال الفني، وعدد كبير من النجوم الكبار والسباب خضوا للحجر المنزلي في الفترة الأخيرة؛ بسبب إصابتهم أو إصابة أحد المقربين لهم بفيروس كورونا المستجد، وأثناء الـ24 ساعة الماضية ظهرت 3 حالات كورونا جديدة.

دوت الخليج يرصد 3 نجوم أصيبوا بكرونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

يسرا مصابة كورونا

توقف طاقم عمل مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا عقب إصابتها بفيروس كورونا الساعات الماضية، حيث أعلن المنتج جمال العدل، إصابة يسرا بالفيروس وخضوعها للعزل المنزلي حتى تتحول المسحة إلى سلبية، وقبل إصابة يسرا بكورونا وتوقف مسلسلها الجديد الذي كان مقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2022، كشفت عن برنامجها الجديد الذي أتى بعنوان "كلام في الحب"، ترقبا لطرحه يوم الإثنين الموافق 31 من شهر يناير الجاري. وكانت روجت يسرا للعمل من خلال نشر الفيديو الترويجي الخاص بالبرنامج على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: «عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1».

ساندي مصابة بكورونا

أصيبت الفنانة ساندي بفيروس كورونا في الساعات الماضية، حيث أعلنت عن خبر إصابتها عبر السوشيال ميديا، من خلال موقع إنستجرام، وكتبت:"مكنش لازم أعرف ان جالى كورونا".

حالة الفنانة ساندي مستقرة وليست خطر، ولكنها تعاني من الكحة وأعراض نزلة البرد، وتتلقى بروتوكول العلاج في العزل المنزلي.

بيومي فؤاد يعلن إصابته بكورونا

وأعلن الفنان بيومي فؤاد عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "أنا كورونا.. حاجز نفسي في المكتب بقالي يومين، تحياتي لحضراتكم، ودعواتكم جميعًا بالشفاء.. وحشتوني".

على الصعيد الآخر، أعلن الفنان بيومي فؤاد عن موعد عرض فيلمه الجديد "مهمة مش مهمة"، من خلال حسابه الرسمي على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه بعد أيام، حيث نشر بوستر الفيلم لتشويق الناس له.

وغاب بيومي فؤاد عن العرض الخاص لفيلمه الجديد "تماسيح النيل"، الذي تمبالأمسبحضور باقي صناع العمل، في مول العرب.