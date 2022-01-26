/675224/هدد-المواطنين-بسلاح-أبيض-الأمن-السعودي-يلقي-القبض-على-مواطن-ادعى-النبوة

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، من القبض على شخص كان في حالة غير طبيعية، مدعيا النبوة على طريقة نشات اللبناني.

دوت الخليج

حيث أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية، في تصريحات صحفية له اليوم الاربعاء، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على مواطنٍ ظهر في مقطع فيديو، مدعيًا النبوة، وتضمن ألفاظًا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة،كما صدم مركبات في طريق عام، وهدد المارة بسلاح أبيض.

إحالته إلى النيابة العامة

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية ، أنه تبيّن من إجراءات الاستدلال أنه في حالةٍ غير طبيعية، وجرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة. وكانت دار الفتوى في لبنان تقدمت ببلاغ للنيابة العامة التمييزية اللبنانية ضد شخص يدعى "نشأت منذر" يعرف أيضا بـ"نشأت مجد النور" يدعي أنه نبي من الله، وبدأ اسم "نشأت مجد النور" يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع. وبدأت صور شخص بزي عربي تقليدي ورسم موشوم على جبهته، يحمل ما يشبه صولجانا في يده، يسمي نفسه "النبي نشأت مجد النور" تتواتر، ويدعي نشأت أنه "مرسل من السماوات" ويدعو "إلى النورانية" وكذلك يسمي من يقول إنهم أتباعه بالنورانيين.

بلاغ جديد ضد مدعي النبوة المدعو نشأت

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، أعلنت عن تقديم بلاغ جديد ضد مدعي النبوة المدعو نشأت مجد الذي يلقب نفسه بالرسول نشأت مجد النور عليه السلام، يتهمه العنصرية والحض على النزاع وتحقير الشعائر الدينية، وأوضحت أن القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل، ونور الدين بعلبكي تقدموا، اليوم الخميس، للنيابة العامة التمييزية، طالبين الادعاء على نشأت مجد الذي يلقب نفسه بـ«الرسول نشأت»، وشريكته المنجمة كارمن شماس، التي تولت دعمه وتشجيعه وتحريضه والترويج لأفكاره عبر صفحاتها. البلاغ إلى اوضح أن هذا الأمر جاء إثر إقدام المدعو نشأت مجد الذي يلقب نفسه بـ«الرسول نشأت»، عبر مختلف حساباته، بادعاء النبوة والتعرض للدين الإسلامي ومقدساته كافة، من تعرض للذات الإلهية والنبي الأكرم محمد، وتحريف وتشويه آيات القرآن الكريم، بالاشتراك مع المنجمة كارمن شماس.