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/675226/الداودي-يشهد-بدء-موسم-عصر-القصب-فى-ثالث-مصانع-انتاج-السكر-بقنا

12:30 م - الأربعاء 26 يناير 2022

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا وهو ثالث مصانع انتاج السكر بالمحافظة، رافقه المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس مصانع سكر وتكرير دشنا والنائب سيد فؤاد أبوزيد عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

حيث تابع محافظ قنا خلال جولته بالمصنع كافة مراحل الإنتاج بدءاً من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة حتى وصوله إلي المنتج النهائي والتعبئة، معربا في كلمته عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالمصنع.

الداودي يشهد بدء موسم عصر القصب فى ثالث مصانع انتاج السكر بقنا

وأكد الداودي على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة، لا سيما وأن محافظة قنا تُنتج حوالى ٣٦٪؜ من اجمالى انتاج مصر من السكر، واختتم محافظ قنا زيارته للمصنع بتفقد الصوبة الزراعية المُعدة لزراعة قصب الشتلات ، كما تفقد مزرعة بنجر السكر التى قام بزراعتها المصنع كتجربة تمهيدا للتوسع فى زراعته حال نجاحها خاصة انه يتميز بإنتاجية عالية من السكر .

ومن جانبه أوضح المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز أن الشركة استعدت لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى دشنا وتنتهى بمصنع السكر، موضحا أن المساحة الاجمالية المنزرعة بالقصب ويتم توريد محصولها للمصنع تبلغ حوالى ٢٢ ألف فدان وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ٧٥٠ الف طن سكر سنويا، مؤكدا علي الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لإرتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة .