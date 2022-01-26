إنتظام العمل بمشروعات حياة كريمة داخل قرى ٦ مراكز بالبحيرة.. صور

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

انتظام العمل بمشروعات مبادرة حياة كريمة داخل قرى ٦ مراكز بالبحيرة

وأشار المحافظ، أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٤٠ تابع .

مؤكداً على حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات .

حيث تابع المحافظ عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء : ترميم المبنى الإداري لمركز شباب فرهاش - توصيل الصرف الصحي وخطوط الإنحدار بقرية نجيب محفوظ - محطة الصرف الصحي بعزبة لطف الله بالكوم الأخضر بمركز حوش عيسى - الوحدة الصحية بقرية الريكو - توصيل الغاز الطبيعي بقرية حرارة - المجمع الزراعي بالأبقعين، بمركز حوش عيسى .

مركز شباب قافلة - مركز شباب بسنتواي - المجمع الزراعى - المجمع الخدمى بقرية بطورس - مدرسة الجردات بقرية جواد حسني - الصرف الصحي بكوم خليفة والصرف الصحي بكوم القناطر، بمركز أبو حمص .

وحدة إسعاف والجمعية الزراعية ومجمع الألبان بقرية سنهور - أعمال الصرف الصحي بقرية جماع - محطة رفع منشأة راغب، بمركز دمنهور .

وحدة إسعاف ومجمع خدمات كوم الفرج - مجمع خدمات الشجاعة - تدعيم خط مياة الشرب بقرية الشجاعة بطول ١١٠٠٠ م بقطر ١٢ بوصة - شبكة الصرف وخطوط الإنحدار بقرية الشجاعة - محطة رفع ومجمع خدمات أبو العطا ومجمع الخدمات الحكومية بالناصر - مراكز شباب (الحسيني - القرية الخامسة الـ ٣٠٠ وعثمان محرم - الأولى ناصر - الظافر - الناصر المركزية شباب القاهر - الـ ٢١ - الكفاح)، وكذا الوحدة الصحيه بالعزة - والكفاح - مدرية رزق درويش الإبتدائية بزاوية صقر، بمركز أبو المطامير .