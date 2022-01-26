/675231/اللواء-طارق-نصير-ناعيا-الكاتب-الكبير-ياسر-رزق-صاحب-قلم-حر-عبر-بكتاباتة-عن-مواقفه-الوطنية

نعي النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق الذي وافتة المنية اليوم أثر أزمة قلبية مفاجئة.

دوت الخليج

قال نصير، في بيان له اليوم، أن الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق يعد أحد رموز الصحافه المصرية الذين قدموا صحافه مهنية متميزة اسهمت بقوة فى تشكيل وعى المواطن وعالجت الكثير من المشكلات.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وأكد ان الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق كان يمتلك قلما صحفيا حرا حيث عبرت كتاباتة عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف قضايا الوطن

ويدعو وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرتة وجميع زملاءة في العمل الإعلامي والصحفي الصبر والسلوان