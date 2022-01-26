أوغندا تشكر الرئيس السيسى على مشروع محطة بوسيا لتوليد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - شارك فى الاحتفال عن الجانب الأوغندى كل من "ريبيكا كاداجا" النائبة الأولى لرئيسة الوزراء وزيرة شؤون شرق إفريقيا، و"روث سينتامو" وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، فضلاً عن مجموعة من القيادات المحلية والجامعية والشعبية.

وأعربت كل من النائبة الأولى لرئيسة الوزراء الأوغندية ووزيرة الطاقة عن سعادتهما باستلام المحطة، وعبرا عن شكرهم البالغ نيابة عن القيادة الأوغندية لرئيس الجمهورية ولحكومة وشعب مصر على هذا المشروع الكبير الذى يعكسهمن قوة العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، مُشيدين بالدعم المصرى لقطاع الطاقة فى أوغندا والذى يُعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الأوغندية للتنمية، وعنصر هام لدعم جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، معربين عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون مع الجانب المصرى فى مجال الطاقة وغيرها من مختلف المجالات.

من جانبه، صرح السفير أشرف سويلم بأن مشروع محطة "بوسيا" يُعد إضافة بارزة للمشروعات المصرية فى أوغندا، حيث يصل حجم الطاقة التى توفرها المحطة 4 ميجاوات، وسيتم ربطها بالشبكة القومية الأوغندية للكهرباء لتعظيم استفادة مناطق أخرى من الطاقة المتولدة عن المحطة، ويعد استمراراً للمشروعات التنموية المصرية التى تنفذ فى أوغندا والقارة الإفريقية، والتى تعكس الجهود المصرية الرامية نحو الدفع بعجلة التنمية فى المجالات الحيوية بالدول الإفريقية، مبرزاً فى هذا الصدد الدور الهام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى تمويل المشروع.

وأضاف أن مشروع محطة "بوسيا" يعتبر استكمالاً للطفرة الكبيرة التى شهدتها العلاقات المصرية-الأوغندية خلال الفترة الأخيرة فى شتى المجالات.

وأوضح السفير المصرى أن الدعم الذى يقدمه مشروع المحطة لقطاع الطاقة فى أوغندا، يأتى إيماناً بأهمية تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة تداعيات التغير المناخى على القارة والتكيف معها، أخذا فى الاعتبار ترؤس مصر للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتى تستضيفها خلال العام الجارى.