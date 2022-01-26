جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نسرين البغدادى مقررة لجنة التدريب فى المجلس القومى للمرأة، إنه تم الانتهاء من إعداد مجموعة من الأدلة التدريبية الجديدة منها دليل"أبعاد القضية السكانية فى مصر".





وأشارت البغدادى، خلال رئاستها الاجتماع الدورى للجنة بمشاركة أعضاء وعضوات اللجنة، لمناقشة خطة عملها،عبر تقنيه الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، إلى أنه جار حاليا العمل على إعداد دليل تدريبى لوصول المرأة إلى المناصب القيادية وأيضا إدماج النوع الاجتماعى فى السياسات الثقافية. أنه من المقرر تنظيم ندوة تفاعلية خلال الفترة المقبلة لإطلاق دليل إدماج النوع الاجتماعى فى القطاع البيئى الذى تم الانتهاء من إعداده وطباعته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة: الانتهاء من إعداد دليل تدريبى عن أبعاد القضية السكانية بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.