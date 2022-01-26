العربية للتصنيع تدعم مشروعات الطاقة المتجددة فى الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - نظمت الحكومة الأوغندية احتفال كبير لتسليم محطة "بوسيا" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، إذ سلم السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية فى كمبالا، هذه المحطة للجانب الأوغندى، التى قامت بإنشاءها الهيئة العربية للتصنيع.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية فى مختلف مجالات التصنيع، من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل.

وأوضح الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المحطة التى تم إنشاءها تعمل بنظام الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 4 ميجاوات تحت إشراف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى حرص العربية للتصنيع على تبادل الخبرات وتدريب العمالة الفنية بدولة أوغندا على أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة.

وأعرب عن شكره واعتزازه بالمجهودات الصادقة لكل من وزارة الخارجية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفير مصر فى أوغندا، ووزارة الكهرباء الأوغندية، مشيرًا إلى أهمية هذه المجهودات فى الإسراع بإنجاز هذا المشروع الحيوى فى وقت قصير، من خلال تذليل كافة الصعوبات والتكيف مع العوائق الطبيعية بالمكان، فضلاً عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، أكد التراس أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلى والأفريقى فى مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول فى المنافسة العالمية مستقبلاً، مشيرًا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بكل نظم التصنيع الرقمية الحديثة حتى نحصل على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح لنا بالمنافسة فى السوق العالمية.

يذكر أن حفل تسليم المحطة شهده من الجانب الأوغندى كل من ربيكا كاداجا النائبة الأولى لرئيسة الوزراء ورئيسة البرلمان السابقة ووزيرة شئون شرق إفريقيا، وروث سينتامو وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، وممثل عن جون مويونجو وزير الدولة الأوغندى لشؤون التعليم العالى، فضلاً عن رئيسة مجلس أمناء جامعة بوتسيما ونائب رئيس الجامعة، وحشد من القيادات المحلية والشعبية، وأساتذة الجامعة وطلابها.