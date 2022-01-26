الرعاية الصحية تبحث التعاون مع كبرى الشركات فى التكنولوجيا الطبية

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بحث سبل التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة والرائدة فى مجالات التكنولوجيا الطبية والذكاء الإصطناعى والحلول الرقمية للخدمات الصحية.





وذلك خلال مشاركة الوفد الرسمى للهيئة بمعرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث 2022، والمنعقد بمركز دبى التجارى العالمى، فى الفترة الممتدة من 23 - 27 يناير الجارى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن آراب هيلث يشارك به أكثر من 4000 شركة عارضة لأحدث الإبتكارات والتقنيات ومنتجات الأجهزة الطبية وآخر التطورات التى يشهدها قطاع الرعاية الصحية، لافتًا إلى آن آراب هيلث أكبر ملتقى من نوعه لكبار المسئولين والمتخصصين فى مجال الرعاية الصحية والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تعتزم إدخال وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، للاستفادة منها فى تقييم جودة أداء الخدمات الطبية المقدمة، ومساعدة الأطباء فى تحليل نتائج الفحوصات الطبية للمرضى واتخاذ القرار السليم لعلاج المرضى، والتحليلات التنبؤية للمؤشرات الصحية بالمحافظات، إضافة إلى وضع خطط رعاية صحية مستقبلية تواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة فى القطاع الصحى 2030.

وأضاف، أن هذه المباحثات تأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع كافة الشركاء الناجحين ورواد الأعمال فى مجال التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية والشركات الرائدة فى هذا المجال ذات المكانة الدولية المتميزة، وكذا الاستفادة من خبراتهم مما يضمن استكمال جهود رقمنة الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة واستدامة تقديم خدمات ورعاية صحية شاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة الهيئة وجعلها فى مركز مرموق عالميًا وسط الشركات والجهات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات الرعاية الصحية وتوظيف التكنولوجيا للارتقاء بالخدمات وضمان استدامة التشغيل بأعلى المعايير العالمية.

وتابع: أنه ستشمل مشاركة الوفد عقد عدة لقاءات مع رؤساء هيئات الصحة بدبى وأبو ظبى وعدد من دول المنطقة فى المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لبحث سبل التعاون فى مجالات الرعاية الصحية ورقمنة الخدمات وكل ما هو يتعلق بالمبادرات والبرامج الصحية وتعزيز الصحة الرقمية، ودعم جهود الهيئة فى استخدامات التكنولوجيا والتحول الرقمى فى المجال الصحى والربط إلكترونيًا بين الخدمات.

واستكمل، أنه ستشمل أيضًا حضور جلسات المناقشة من قبل المتخصصين فى الرعاية الصحية والابتكارات الطبية من جميع أنحاء العالم حول أحدث الاتجاهات والرؤى، وحضور المؤتمرات والتى تشمل هذا العام 12 مؤتمرًا للتعليم الطبى المستمر، بمجالات الأشعة الشاملة وجراحة العظام والجراحة وأمراض النساء والتوليد وإدارة الجودة فى الرعاية الصحية وطب الأسرة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة.

تجدر الإشارة، إلى أن آراب هيلث، ينعقد هذا العام تحت شعار "بالأعمال نتحد وندفع الصناعة نحو الأمام"، وهو الأول من نوعه فى المنطقة العربية، يحضره بانتظام صناع القرار فى قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويًا آلاف الزوار من دول المنطقة العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ويشتهر بعرض أحدث التجهيزات والابتكارات التقنية فى عالم الرعاية الصحية، وتقديم أعلى برامج التعليم الطبى المستمر للتوصل إلى أفضل الممارسات الدولية، وكذلك عرض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية فى منطقة الشرق الأوسط.