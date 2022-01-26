معهد تكنولوجيا المعلومات يستضيف الملتقى العالمى لمطورى الألعاب الإلكترونية

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والملتقى العالمى لمطورى الألعاب الإلكترونية هو أكبر حدث عالمى فى مجال تطوير الألعاب، وينظم فى جميع أنحاء العالم. والملتقى هو مسابقة تركز على تطوير الألعاب الرقمية وتوفر مساحة للأفراد الموهوبين للعمل فى جو من المرح والإبداع والتجريب، ويهدف إلى تشجيع التعاون بين الأفراد من مختلف الخلفيات للمشاركة فى هذا الانتشار العالمى لتطوير الألعاب والابتكار فيها.
وتتضمن نسخة الملتقى هذا العام عدة جلسات عامة تتناول صناعة الألعاب الرقمية بشكل عام، فضلا عن محاضرات متخصصة فى مجال تصميم الألعاب الرقمية وبرمجتها باستخدام محركات عالمية منها Unity وUnreal.
جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات حقق رقما قياسيا بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية لكونه أضخم موقع يضم أكبر عدد من المشاركين بملتقى مطورى الألعاب فى مكان واحد، وذلك فى عامى 2016 و2018.
وتأسس معهد تكنولوجيا المعلومات فى عام 1993 وهو هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويقدم المعهد مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمى لبناء القدرات والتدريب العملى والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.
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