عاجل- الرئيس السيسى يدين إرهاب ميليشيا الحوثى: يستهدف استقرار الإمارات

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، أن زيارته الحالية للإمارات تأتى استمرارًا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التى تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد. وجدد الرئيس السيسى، خلال اللقاء، الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعبًا مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابى الأخير الذى أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، مؤكدًا إدانة مصر لأى عمل إرهابى تقترفه ميليشيا الحوثى لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أى عمل إرهابى يستهدفها، فى إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومى المصرى وأمن الإمارات الشقيقة.

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