هيئة الدواء المصرية تشارك في ورشة عمل بالمعرض السنوي للمستلزمات الطبية في...

شاركت هيئة الدواء المصرية ، في ورشة عمل تناولت أحدث إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المعرض السنوي للمستلزمات الطبية Arab Health المقام في مدنية دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام ممثلوا هيئة الدواء المصرية، بالرد على بعض الاستفسارات و النقاط التي تم طرحها حول الإجراءات الرقابية لهيئة المستلزمات الطبية التي تتخذها هيئة الدواء المصرية، وكذلك تأثير التغيرات العالمية في الرقابة على المستلزمات الطبية.