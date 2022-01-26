لجنه التدريب بالقومي المراة تناقش خطه عملها في الفترة المقبله

عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة اعضاء وعضوات اللجنة ، وذلك عبر تقنيه الفيديو كونفرانس.
حيث ناقشت الدكتورة نسرين البغدادي خطه عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ، مؤكدة أنه جارى العمل على اعداد مجموعة ادلة تدريبيه جديدة ومنها دليل " ابعاد القضية السكانية في مصر" وتم الانتهاء من إعداده ، ودليل "وصول المرأة الي المناصب القيادية" وأيضا " ادماج النوع الاجتماعي في السياسات الثقافية ".
كما ناقش الاجتماع مقترح بتنظيم ندوة تفاعلية لإطلاق دليل إدماج النوع الاجتماعي في القطاع البيئي الذي تم الانتهاء من إعداده وطباعته.
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