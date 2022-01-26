تسليم محطة ”بوسيا” للطاقة الشمسية المُهداة من مصر لأوغندا

في احتفال كبير نظمته الحكومة الأوغندية، سلم السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، محطة "بوسيا" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للجانب الأوغندي. وقد شارك في الاحتفال عن الجانب الأوغندي كل من "ريبيكا كاداجا" النائبة الأولى لرئيسة الوزراء وزيرة شئون شرق إفريقيا، و"روث سينتامو" وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، فضلاً عن مجموعة من القيادات المحلية والجامعية والشعبية.

أعربت كل من النائبة الأولى لرئيسة الوزراء الأوغندية ووزيرة الطاقة عن سعادتهما باستلام المحطة، وعبرا عن شكرهما البالغ نيابة عن القيادة الأوغندية للسيد رئيس الجمهورية ولحكومة وشعب مصر على هذا المشروع الكبير الذي يعكسه من قوة العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، مُشيدين بالدعم المصري لقطاع الطاقة في أوغندا والذي يُعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الأوغندية للتنمية، وعنصر هام لدعم جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، معربين عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون مع الجانب المصري في مجال الطاقة وغيره من مختلف المجالات.

من جانبه، صرح السفير أشرف سويلم بأن مشروع محطة "بوسيا" يُعد إضافة بارزة للمشروعات المصرية في أوغندا، حيث يصل حجم الطاقة التي توفرها المحطة 4 ميجاوات، وسيتم ربطها بالشبكة القومية الأوغندية للكهرباء لتعظيم استفادة مناطق أخرى من الطاقة المتولدة عن المحطة، ويعد استمراراً للمشروعات التنموية المصرية التي تنفذ في أوغندا والقارة الأفريقية، والتي تعكس الجهود المصرية الرامية نحو الدفع بعجلة التنمية في المجالات الحيوية بالدول الأفريقية، مبرزاً في هذا الصدد الدور الهام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في تمويل المشروع. وأضاف أن مشروع محطة " بوسيا" يعتبر استكمالاً للطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية-الأوغندية خلال الفترة الاخيرة في شتى المجالات.

وأوضح السفير المصري أن الدعم الذي يقدمه مشروع المحطة لقطاع الطاقة في أوغندا، يأتي إيماناً بأهمية تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة تداعيات التغير المناخي على القارة والتكيف معها، أخذاً في الاعتبار ترؤس مصر للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تستضيفها خلال العام الجاري.