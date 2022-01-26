وزير التعليم العالي: دور حيوي لجامعات الصعيد في خدمة مجتمعها المحلي

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة د.محمد لطيف ، على البرامج التنفيذية المستقبلية المُقدمة من جامعات إقليم الصعيد (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط ، سوهاج ، جنوب الوادي ، الأقصر، أسوان) لخدمة المجتمع المحلي ، في المجالات الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، ومحو الأمية وبناء القدرات.

ومن جانبه، أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعات الصعيد في خدمة مجتمعها، مشيرًا إلى أن الخطط والبرامج التنفيذية المُقدمة من هذه الجامعات تهدف إلى إطلاق قوافل شاملة لـ51 مركزًا والقرى التابعة لها كمرحلة أولى خلال العام الجاري بالمحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي لجامعات الصعيد، وذلك بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.

وأوضح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الدور الذي تقوم به هذه القوافل في تقديم العديد من الخدمات الطبية، والبيطرية، والبيئية، والزراعية، فضلاً عن الدورات التوعوية والتثقيفية للمواطنين؛ انطلاقًا من الدور الرائد للجامعة في خدمة مجتمعها، وفي ضوء الجهود الملموسة التي حققتها الجامعات خلال الفترة الماضية، ومشاركتها في مواجهة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعوق عملية التنمية، مثل: (الأمية، والأمراض والأوبئة).

ومن جانبهم، أكد رؤساء جامعات إقليم الصعيد، أن جامعاتهم تضع ضمن أولوياتها تعزيز الدور الخدمي والتثقيفي بكافة القرى والمراكز الواقعة في نطاقها الجغرافي، وفقًا لخطط وبرامج تنفيذية مُتكاملة، تهدف إلى إطلاق القوافل الشاملة بشكل دوري ومستمر طوال العام الجاري، فضلاً عن تكثيف مشاركة الكودار العلمية والطبية المتخصصة؛ بما يدعم الرعاية الصحية والخدمات المُقدمة من هذه القوافل للمواطنين، وذلك في ضوء مبادرة "حياة كريمة" التي تحظى برعاية السيد رئيس الجمهورية.