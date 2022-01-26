الصحة تعلن زيادة أسرة "الداخلي والرعايات" لـ 50% لمواجهة إصابات كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم زيادة عدد أسرة القسم الداخلي وأسرة الرعاية المركزة المخصصة لمرضى فيروس كورونا المستجد إلى 50 % من أجمالي عدد الأسرة كحد أدنى ويمكن زيادة النسبة طبقا لزيادة الحالات وذلك بسبب ارتفاع اصابات كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان زيادة أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد وارتفاع نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بأغلب مستشفيات محافظة القاهرة بنسبة أعلى من 70 %.

وقالت وزارة الصحة والسكان في خطاب إلى جميع المستشفيات التابعة لها أنه سيتم التنبيه علي علي جميع مستشفيات القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،