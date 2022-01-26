وفاة الكاتب الصحفى سامى متولى شيخ المحرين البرلمانيين

توفى صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفى الكبير سامى متولى، وكتب نجله أحمد سامى متولى على حسابه الشخصى بموقع الفيس بوك "إنا لله وإنا إليه راجعون والدى العزيز فى ذمة الله نسألكم الدعاء".

وتابع في تدوينة أخرى " صلاة الجنازة على والدى الأستاذ سامى متولى بعد صلاة العصر اليوم بمسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر.

جدير بالذكر، أن الأستاذ سامى متولى أحد أقوى مديرين التحرير السابقين في جريدة الأهرام، وعرف بشيخ المحررين البرلمانيين.

يأتى ذلك، بعد ساعات قليلة من وفاة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الإدارة ، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء إثر تعرضه لأزمة قلبية ، وفق ما أعلنه الكاتب الصحفى جمال حسين بجريدة أخبار اليوم.

وقال جمال حسين في تغريدة عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".

كما أعلن أدمن الصفحة الرسمية للكاتب الصحفى ياسر رزق وفاته، قائلا:"الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. البقاء لله رحل الأستاذ والُمعلم ياسر رزق".