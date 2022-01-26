محمد بن زايد يثمن النهضة التنموية الشاملة فى مصر بقيادة الرئيس السيسى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.
وثمن ولي عهد أبو ظبي، النهضة التنموية الشاملة التى شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما أسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر، فى ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار.
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