وزيرة التضامن الاجتماعي تشيد بجناح الأوقاف ودورها المتميز في نشر الفكر الوسطي

وأشادت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالإصدارات المتميزة لوزارة الأوقاف ، مقدمة الشكر الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده المبذولة في نشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف.

وخلال تفقدها جناح الأوقاف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وحظيت إصدارات وزارة الأوقاف باهتمام خاص من الدكتورة نفين القباج ، وقد تم إهداء معاليها عددًا من أحدث إصدارات الأوقاف وهي : كتاب الجاهلية والصحوة ، والأمن المجتمعي ، وهويتنا الواقية في زمن العولمة ، وتنظيم النسل ومتغيرات العصر.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقدم لزوار جناحه رقم (١٣٣٠) بصالة (٤٠) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين مفاجآت متعددة على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على النحو التالي:

يقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خصمًا بحد أدنى 30% على جميع إصداراته لأول 100 مشتر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين دون حد أدنى أو أقصى للشراء ، مع ملاحظة استفادة المشتري بهذا الخصم أو بالخصم الأعلى الذي يقرره المجلس على أي من موسوعاته أو إصداراته.

هديتك من معرض الكتاب أحدث سبعة إصدارات في الفكر الوسطي فقط بـ(٥٠) جنيهًا بدلًا من (١٠٠) جنيه.

شنطة طفلك فقط بـ (٥) جنيهات: (ستة أعداد من مجلة الفردوس .. وأربعة أعداد من مجلة منبر الإسلام).

٥٠ % على الموسوعات التالية:

موسوعة الفقه الإسلامي (٤٨) جزءًا بسعر (٧٥٠) جنيها بدلا من (١٥٠٠) جنيه.

موسوعة سبل الهدى والرشاد (۱۳) جزءًا بسعر (٤١٠) جنيهات بدلا من (۸۲۰) جنيها.

موسوعة الفتاوى الإسلامية (٢٠) مجلدا بسعر (٥٢٥) جنيها بدلا من (١٠٥٠) جنيها.

موسوعة بصائر ذوي التمييز (٦) أجزاء بسعر (۱۷۰) جنيها بدلا من (٣٤٠) جنيها.

صحيح البخاري (١١) جزءًا بسعر (۱۱۰) جنيهات بدلا من (۲۲۰) جنيها.

المنتخب من السنة (١٣) جزءًا بسعر (١٣٥) جنيها بدلا من (۲۷۰) جنيها.

مساجد مصر وأولياؤها الصالحين (٥) أجزاء بسعر(۱۰۰) جنيه بدلا من (٢٠٠) جنيه.

ينابيع الأحكام في الحلال والحرام (٤) أجزاء بسعر (٦٠) جنيها بدلا من (۱۲۰) جنيها.

٢٠% على المنتخبات وباقي الموسوعات.

٢٥ % على باقي الإصدارات.