انت الان تتابع تفاصيل خبر إرتفاع جديد في إصابات كورونا بمصر عن يوم الثلاثاء 25 يناير طبقا لبيان وزارة الصحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

في إطار المتابعة اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية البيان اليومي لحالات الإصابات والوفيات الجديدة عن يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، والذي سجل عدد إصابات مرتفع تخطى حاجز ألف وثمانمائة إصابة في تطور جديد لمعدل الإصابات بجمهورية مصر العربية.

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار عن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر عن يوم الثلاثاء 25 يناير، والذي سجل عدد 1809 حالة إصابة، ثبت من خلال التحاليل التي أجريت عليها والفحوصات إيجابية العينات، ضمن الإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة المصرية ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبذلك يصل إجمالي أعداد الإصابات منذ بداية الإصابة بالفيروس 413558 حالة إصابة.

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عدد الوفيات عن يوم الثلاثاء 25 يناير في مصر

أيضا في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بياناها فيما يتعلق بعدد الوفيات عن يوم الثلاثاء 25 يناير 2022 والذي سجل عدد 35 حالة وفاة، إنتقلوا إلى رحمة الله، ليصل بذلك إجمالي أعداد الوفيات منذ بداية جائحة كورونا بمصر 22431 حالة وفاة.

عدد المتعافين عن يوم الثلاثاء 25 يناير في مصر

وفيما يتعلق بأعداد المتعافين والذين تم السماح لهم بالخروج من المستشفيات بعد التأكد من شفاؤهم من الإصابة بالفيروس طبقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، والذي بلغ عدد 1783 متعافي، وبذلك أعداد المتعافين من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة بمصر 347557 حالة متعافي.

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