/675237/لزيادة-مصابى-كورونا-الصحة-تقرر-تأجيل-التدخلات-غير-الطارئة-لمدة-أسبوعين-بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، اليوم الأربعاء، في خطاب أرسلتها إلى جميع المستشفيات التابعة لها بمحافظة القاهرة بجميع مستشفيات القاهرة عن تأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين وذلك بسبب ارتفاع اصابات كورونا ودخولها للمستشفيات وزيادة نسب اشغال الرعايات المركزة .

دوت الخليج

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن زيادة أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد وارتفاع نسبة اشغال أسرة الرعاية المركزة بأغلب مستشفيات محافظة القاهرة بنسبة أعلي من 70 %، مشيرة إلى زيادة أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد وارتفاع نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بأغلب مستشفيات محافظة القاهرة بنسبة أعلي من 70%.

نصائح للمواطنين

وزارة الصحة والسكان، كانت وجهت اليوم الاربعاء عددًا من النصائح للمواطنين، للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية، الناتجة عن برودة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد. من جانبه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قال أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة، وأوضح أن انخفاض درجة حرارة الجسم في أجواء الشتاء الباردة قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء، من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.

تحديِد وقت الخروج في الطقس البارد

كما أشار ضرورة تحديِد وقت الخروج في الطقس البارد، أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعها والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة وكذلك اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة من الجلد. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".