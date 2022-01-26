/675240/الحكومة-تبدأ-اجتماعها-بمقر-مجلس-الوزراء-بالعاصمة-الإدارية

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الواقع في الحي الحكومي بالمدينة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

دوت الخليج

مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، كان قد شهد استقبال أول مسئول رسمي مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث شهدت قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمقر، ترأس رئيسا وزراء مصر والأردن اجتماعًا شهد استعراض كافة عناصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا من مقر الحكومة الجديد، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، لاستعراض ما تمت مناقشته من موضوعات وما تم اتخاذه من قرارات خلال الإجتماع.

مبنى رئاسة مجلس الوزراء

مبنى رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة ، يتكون على ثلاث مباني يحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، ويشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

بينما يضم الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.

افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

كان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل". وحضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وكبار المسئولين، ووزيرة الثقافة الجزائرية، كما شارك عدد من السفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"نيقولاوس جاريليديس"، سفير اليونان بالقاهرة. وأكد رئيس الوزراء أن انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في موعده الرسمي، يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية، التي تأثرت توقيتاتها نتيجة جائحة فيروس كورونا، التي لا تزال تلقي بظلالها على العالم بأسره.