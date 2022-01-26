/675249/الرئيس-السيسي-أمن-دول-الخليج-امتداد-للأمن-القومي-المصرى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

دوت الخليج

الجانبان، أكدا مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية، ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتعاون لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.

الخليج من امتداد للأمن القومي المصرى

وأكد الرئيس السيسى في هذا الإطار، ما يشكله أمن دول الخليج من امتداد للأمن القومي المصرى، مؤكداً عدم السماح بالمساس به، والتصدى بفاعلية لما تتعرض له من تهديدات، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها.

ولي عهد أبو ظبي يثمن النهضة التنموية الشاملة

من جانبه ثمن ولي عهد أبو ظبي، النهضة التنموية الشاملة التى شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما أسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر، فى ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا مباحثات ثنائية، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ترحيبه بأخيه الرئيس السيسى ضيفاً عزيزاً على الإمارات، معرباً عن اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، مؤكداً التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك ارتكازاً على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته على الساحة الإقليمية.