/675235/متابعة-مستمرة-لرفع-آثار-موجة-الطقس-السيئ-داخل-مدن-وقري-البحيرة-صور

قامت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة البحيرة، التى شهدت سقوط أمطار بالدفع بالمعدات الخاصة بالتعامل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الحماية المدنية ، بأماكن تراكمات مياة الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وكذا المتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة والأطقم مع إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياة

متابعة مستمرة لرفع آثار موجة الطقس السيئ داخل مدن وقري البحيرة

بالإضافة إلى تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولاً بأول ومراجعة جميع محطات الصرف .

مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

دوت الخليج

متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر .

متابعة مستمرة لرفع آثار موجة الطقس السيئ داخل مدن وقري البحيرة

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد والتأهب الكامل وإنتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث يشير آخر تحديث وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يشهد نشاطا للرياح ، وسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق .

وأشار محافظ البحيرة أن المحافظة تواجه سقوط الأمطار بأكثر من ١٢٦٢ معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، لرفع التراكمات أولاً بأول وسط إنتظام الحركة المرورية بالشوارع والطرق والميادين .