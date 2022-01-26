/675236/الحماية-المدنية-بقنا-تسيطر-على-حريق-فى-مركز-دشنا-دون-إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في غرفة بشقة بالدور الثالث بمركز دشنا شمالى قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بنشوب حريق فى غرفة بشقة في الدور الثالث علي مساحة 60 متر ملك المواطن ناصر محمد علي 39 عاما ومقيم بمركز دشنا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة النقيب جمال الشافعى ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده، دون وقوع إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق فى مركز دشنا دون إصابات

كما أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم جرار قصب مع سيارة ملاكي بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم جرار قصب وسيارة ملاكي بمركز نجع حمادي شمال قنا، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر حادث التصادم عن إصابة كلا من صالح مهران عبد الوهاب، 33 عاما، اشتباه خلع بالكتف، وشادية عمر همام، 65 عاما، اشتباه نزيف، سراح محمد محمود، 55 عاما، اشتباه بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي بهجورة بنجع حمادي لتلقي العلاج اللازم.